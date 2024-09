video suggerito

Ricatta l'ex amante nel Napoletano: "Pagami o mando le nostre foto intime a tuo marito" I carabinieri hanno arrestato un uomo di Grumo Nevano (Napoli): da otto mesi ricattava la ex amante, l'ultima richiesta di soldi mentre lei lo stava denunciando.

A cura di Nico Falco

I soldi, o avrebbe mandato le loro foto intime al marito. È la minaccia con cui un uomo di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, teneva in scacco la ex amante da quando la loro relazione extraconiugale si era interrotta e in malo modo. L'ultima richiesta di denaro, proprio mentre la donna era in caserma per denunciarlo: i militari hanno organizzato la trappola e, al momento della consegna concordata, gli hanno stretto le manette ai polsi per revenge porn.

Le richieste di denaro, ha raccontato la donna ai carabinieri, andavano avanti da otto mesi. Come arma di ricatto utilizzava delle fotografie che i due si erano scattati quando ancora avevano una relazione e che lui conservava sul cellulare, la minaccia era quindi, chiaramente, di distruggere il matrimonio di lei, facendo conoscere al marito la loro storia e nel modo più brutale. E lei aveva ceduto, ogni volta aveva pagato pur di mantenere il segreto, consapevole però che quelle foto sarebbero rimaste sempre lì e che sarebbero arrivate nuove richieste di denaro.

Fino a quando, esasperata, si è decisa a rivolgersi ai carabinieri della stazione di Grumo Nevano per chiedere aiuto. Era in caserma quando le è arrivata la telefonata dall'ex, sempre dello stesso tenore: mille euro, e subito, altrimenti quelle foto sarebbero arrivate al marito. I militari hanno ascoltato in diretta e le hanno consigliato di accettare tutte le condizioni, in modo da fare uscire l'uomo allo scoperto e coglierlo in flagrante: qualche ora dopo, all'appuntamento, nei pressi di un distributore di benzina di Casalnuovo, si sono presentati anche loro, in borghese.