Riapre la Feltrinelli di piazza Dei Martiri: 42mila libri, vinili e spazio ai suggerimenti dei Booktoker Dopo i lavori di ristrutturazione e rimodulazione degli spazi riapre la libreria Feltrinelli di piazza Dei Martiri a Chiaia, una delle più grandi in città.

A cura di Redazione Napoli

Il direttore della libreria, Giovanni Giannantonio si augura diventi un posto di aggregazione, anzi un appuntamento: «Ci vediamo alla Feltrinelli». In effetti è già così e non da oggi: da quando ha aperto i battenti, la libreria Feltrinelli di piazza Dei Martiri è un riferimento importante non solo per l'acquisto di libri ma anche per la bella atmosfera. La vicinanza con due cinema a Chiaia, la vasta offerta di tomi e la presenza di una grande selezione di vinili è stata la scelta vincente. Ora la libreria riapre i battenti dopo importanti lavori di ristrutturazione e rimodulazione degli spazi. «Una piazza di cultura di Napoli con un design ancora più orientato alle passioni dei lettori», la definisce una nota della casa editrice.

Martedì 11 luglio, dalle 19.30, festa di riapertura, insieme fra gli altri agli scrittori Erri De Luca, Viola Ardone, Maurizio De Giovanni, Valeria Parrella, Titti Marrone, Rachele Furfaro, Wanda Marasco.

I numeri della struttura restano imponenti: 42mila titoli presenti a scaffale, dislocati lungo tutta la superficie di vendita (1.185 metri quadri), 27 librai al lavoro e il reparto vinili con una proposta di 1.200 referenze.

Si legge nella nota di Feltrinelli:

All’ingresso il pubblico è accolto con il meglio della narrativa contemporanea, dalle novità nazionali e internazionali a best-seller e long-seller. Il percorso prosegue sui due piani dove si diramano le diverse “isole di cultura”, settori che intersecano i generi letterari con le passioni dei lettori. Al piano terra, l’International Bookshop è lo spazio di proposta con oltre 4.000 titoli interamente dedicato alla letteratura in lingua inglese, francese e spagnola, per tutti coloro che vogliono scoprire, o riscoprire, il piacere di “incontrare gli originali”: i lettori stranieri, gli appassionati delle lingue e delle loro sfumature intraducibili, per chi è cosmopolita nell’animo e chi sceglie di avventurarsi nelle storie – siano esse serie TV, film, podcast o libri – solo nella loro versione originale. Al piano -1 la Libreria dei bambini ospita oltre 7.000 proposte di lettura per i più piccoli, dagli 0 fino ai 12 anni: un’oasi perfetta per addentrarsi tra le storie e familiarizzare con tematiche importanti come l’inclusone, i diritti, la sostenibilità.

C'è un reparto ad hoc che ospita non solo manga, comics e fantasy ma anche – al passo coi tempi – i suggerimenti dei Booktoker e le classifiche dei libri che spopolano sulle piattaforme di TikTok e Wattpad. Più veloce l'operazione di pagamento, con casse self-check out che consentono di snellire le code alla possibilità di effettuare pagamenti in mobilità direttamente al libraio.