Riacquista l'udito grazie ad un intervento: "Per la prima volta sento i miei nipoti chiamarmi nonna" L'intervento all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La donna, già dimessa, sta bene: "Finalmente sento i miei nipoti chiamarmi nonna"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha riacquistato l'udito grazie ad un delicato intervento a cui si è sottoposta all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. "Per la prima volta ho sentito i miei nipotini chiamarmi nonna", ha commentato la donna, "ed è stata l'emozione più bella della mia vita, mi sento rinata". Protagonista della vicenda è una donna di Montecorvino Pugliano, nella provincia di Salerno, che ha così riacquistato l'udito dopo diversi anni e numerose difficoltà.

L'intervento a cui si è sottoposta è stato di Petrosectomia Subtotale, ed è stato eseguito dal professor Francesco Salzano, Ordinario di Otorinolaringoiatria Dipartimento di Medicina Università degli Studi di Salerno e Direttore della Clinica di Otorinolaringoiatria dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e dalla sua equipe, oltre che dagli specialisti di Otorinolaringoiatria in Audiologia e Vestibologia e di tecnici Audiometristi che si occupano della riabilitazione, come la dottoressa Arianna Montanino alla quale è stata affidata la paziente per la riabilitazione.

"Abbiamo rimosso il processo infiammatorio cronico, nel caso specifico un colesteatoma, che tende ad espandersi, a recidivare e ad erodere le strutture ossee circostanti, per poi creare una cavità separata, e proceduto alla chiusura cieca del sacco del condotto uditivo esterno", ha spiegato il professor Alfonso Scarpa, Ricercatore di Otorinolaringoiatria DipMed UNISA e Medico Otorinolaringoiatria presso il nosocomio salernitano, "in seguito, abbiamo obliterato la tuba di Eustachio, ovvero il tubicino virtuale che collega la parte posteriore del naso con l' orecchio medio e una volta applicato l'impianto cocleare abbiamo obliterato anche la neo cavità con del grasso prelevato direttamente dell'addome".

Terminata l'operazione, la donna è rimasta in ospedale per il normale decorso e infine dimessa in perfette condizioni di salute. Proseguirà ora nella riabilitazione, ma l'emozione di aver riacquistato l'udito le ha già riportato la felicità persa da diversi anni a questa parte, potendo finalmente sentire i propri nipotini chiamarla "nonna" per la prima volta, come lei stessa ha spiegato.