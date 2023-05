Revocata l’allerta meteo sulla Campania dopo giorni di maltempo: domani tempo poco nuvoloso Dopo giorni di allerta arancione e gialla e chiusura scuole, in Campania revocata la criticità per le condizioni meteo.

A cura di Redazione Napoli

Dopo giorni di allerta meteo arancione e gialla e chiusura scuole, in Campania revocata la criticità per le condizioni del tempo: «dalle ore 21 di giovedì 18 maggio fenomeni poco significativi prevedibili sul territorio», dice il bollettino della Protezione civile regionale. Oggi fino alle 9 di sera allerta gialla con i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli chiusi, così come l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Il bollettino delle previsioni sul breve periodo prevede a Napoli domani:

nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27 gradi, la minima di 17 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

I danni tuttavia in questi giorni ci sono stati anche se ben lontani, fortunatamente, dalle tragedie dell'alluvione in Emilia-Romagna e Marche. Nel Salernitano, in Cilento, dopo la frana di ieri mattina al bivio di San Severino di Centola, lungo la Mingardina, la notte scorsa si sono verificati due smottamenti sulla strada provinciale 66 del Ciglioto. In costiera amalfitana, ieri, un muro di contenimento di un limoneto ha ceduto rovinando su una stradina pedonale della frazione alta di Torre a Minori.