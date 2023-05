Crolla il costone, cade un masso in strada: donna in auto salva per miracolo in Cilento Un enorme masso si è staccato dalla parete rocciosa ed è finita sulla via Mingardina, in Cilento. Una donna in auto è salva per miracolo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il masso caduto nei pressi del tunnel

Paura a Celle di Bulgheria, nel Cilento, dove è crollato un costone roccioso: un enorme masso è piombato sulla strada Mingardina, nei pressi di un tunnel e rischiando di colpire in pieno le automobili di passaggio. Fortunatamente, la donna che era alla guida in quel momento su quel tratto, è riuscita a frenare in tempo: una prontezza di riflessi che è stata provvidenziale per lei, perché pochi metri più avanti il masso non le avrebbe lasciato scampo.

Solo sfiorata, dunque, la tragedia: ma nel frattempo, la situazione resta problematica. La circolazione resta interrotta lungo la via Mingardina, la strada così chiamata perché segue il corso del fiume Mingardo, nei pressi del bivio per la stazione ferroviaria di San Severino di Centola e non lontana da Palinuro. Il comune du Celle di Bulgheria ha raccomandato ai propri concittadini di non utilizzare la strada finché non sarà ultimata la messa in sicurezza della parete rocciosa e della Mingardina stessa. Il crollo è avvenuto attorno alle 9 di questa mattina. Questa la nota pubblicata dal comune cilentano:

Comunicazione urgente: A seguito di un importante movimento franoso siamo stati costretti a chiudere la strada Mingardina, nei pressi del bivio di San Severino di Centola. Seguiranno aggiornamenti.

Massima allerta anche per le prossime ore, dopo la proroga dell'allerta meteo su tutta la regione, soprattutto sulle zone già duramente colpite in questi giorni dalle forti piogge e in particolare nel Cilento.