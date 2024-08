video suggerito

Restate a Napoli 2024 dal 9 al 16 agosto in piazza del Plebiscito: il programma completo e come prenotare Quarta edizione per Restate a Napoli, rassegna teatrale e musicale curata dal direttore artistico Lello Arena. Dal 9 al 16 agosto, piazza del Plebiscito ospiterà 24 spettacoli ad ingresso gratuito su prenotazione. Il programma completo diviso per date e il link per prenotarsi sulla piattaforma Etes. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna, per la sua quarta edizione, la rassegna Restate a Napoli ancora una volta con la direzione artistica di Lello Arena. Le date di Restate a Napoli: dal 9 al 16 agosto piazza del Plebiscito ospiterà 24 spettacoli ad ingresso gratuito su prenotazione. Finanziata dal Comune di Napoli, e voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, la manifestazione offre come ogni anno una proposta variegata di spettacoli teatrali e musicali, sia strettamente partenopei che di caratura nazionale. Le serate saranno presentate dall'attore Biagio Musella con gli interventi comici di Alessandro Bolide e del trio "Gli Ancora No" con special guest Massimiliano Gallo e Vincenzo De Lucia in interventi tra teatro d'autore e comico.

Il sindaco Manfredi: "Rilancio musicale e audiovisivo"

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Sono molto soddisfatto dell'iniziativa e del percorso tracciato da Napoli Città della Musica, conferma dell'impegno nel rilancio del comparto musicale e audiovisivo. Il palcoscenico di Piazza del Plebiscito vedrà la partecipazione, di nuovo, degli allievi dell'accademia diretta da Lello Arena, C.I.O.E.', un'opportunità concreta di formazione per i giovani talenti cittadini. Ed è questo un passaggio fondamentale per la valorizzazione e lo sviluppo di competenze nel settore. L'investimento nella formazione di nuovi talenti, progetto condiviso anche nella cornice di Cohousing Cinema Napoli, è parte di un percorso che sostengo con convinzione e che vede, allo stato attuale, i suoi frutti nel fermento culturale che anima la città".

Lello Arena: "Con noi, anche le telecamere di Raiplay"

Il direttore artistico, Lello Arena: "24 spettacoli in 8 giorni tra nomi nazionali affermati e tante promesse della musica di Napoli per passare poi per gli spettacoli della comunità d'arte C.I.O.E.' che chiude la sua attività di formazione nel teatro con la cornice più bella. È prevista la presenza delle telecamere della piattaforma televisiva RaiPlay, in piazza con noi per documentare la conclusione dello straordinario percorso d'arte targato C.I.O.E.' che è diventato ora anche un nuovo format televisivo, pronto ad andare in onda dal 22 Ottobre. C.I.O.E.' sarà perciò il primo talent a tenere le sue finali a Napoli e in Piazza del Plebiscito".

Leggi anche Tangenziale di Napoli, tutte le chiusure di agosto 2024 e i percorsi alternativi

Come prenotare i biglietti gratuiti di Restate a Napoli 2024

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Dal giorno 6 agosto (ore 15:58 – i numeri che Massimo Troisi e Lello Arena chiedevano a San Gennaro) gli utenti potranno prenotare i loro posti a sedere attraverso la piattaforma Etes.

Il programma completo di Restate a Napoli 2024

9 agosto

ore 19:30 concerto di El Camino del Alma

ore 21:00 concerto spettacolo di VALERIO LUNDINI & i VazzaNikki

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.' in “Sacro delirio”

10 agosto

ore 19:30 concerto dei KamAak

ore 21 spettacolo di PAOLO CAIAZZO

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.' in “Deja-vu futuro”"

11 agosto

ore 19:30 concerto di Federa

ore 21 concerto di JAMES SENESE

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.' in "La ballata di Kierkegaard"

e “Plebiscito in danza”, gala di danza dell’ACSI – Associazione Centri Sportivi Italiani Settore Danza

12 agosto

ore 19:30 concerto di Gioz

ore 21 concerti di SERENA BRANCALE

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.' in "Non ci resta che…C.I.O.E!"

13 agosto

ore 19:30 concerto di Niko Albano

ore 21 concerto di ROY PACI & Aretuska

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.' in "Strati di vite sonore"

14 agosto

ore 19:30 concerto di Divieto di Swing

ore 21 concerto di JOVINE featuring FRANCESCO DI BELLA (24 Grana) – DARIO SANSONE (Foja) – ZULU' (99 Posse) – Nicola Caso – Simona Boo – Andrea Tartaglia – PeppOh – Pier Vito Grisù

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.' in "Incanti d’autore"

15 agosto

ore 19:30 concerto di Raféle

ore 21 concerto di NICOLA PIOVANI

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.' in "Al massimo su Marte"

16 agosto

ore 19:30 concerto di Gatos do Mar

ore 21 concerto di EBBANESIS

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.' in "devoto privilegio"