Renato Zero pazzo di Napoli: “Il nord non ha il vostro sole, il Vesuvio e il vostro cuore”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il messaggio d'amore di Renato Zero per Napoli ha fatto subito il giro della Rete: il cantautore romano, che in questi giorni si è esibito in Piazza del Plebiscito per due concerti consecutivi, non ha esitato a rivendicare il proprio rapporto d'amore con il capoluogo partenopeo, ricordando che "tutte le volte che sentivo "Renato, Renatino, Maronna ddo Carmene!", era come un grido di battaglia, come a dire di venirvi a trovare ogni tanto", ha spiegato Renato Zero, che poi ha aggiunto:

Amare i Napoletani non è difficile, ma è un premio anche quello, perché voi siete primi della lista di questo Paese a offrire i vostri servizi, l'arte di arrangiarsi l'avete inventata voi: voi avete subito la pressione di un Nord Italia soddisfatto, appagato, in tutto e per tutto, ma che non ha il vostro sole, il vostro Vesuvio, il vostro cuore.

Frasi che hanno mandato in visibilio il pubblico partenopeo, così come quando Renato Zero introducendo Peppe Barra ha proseguito con:

Porto con me tutto questo desiderio di napoletanità e ho riassaporato i colori di un'amicizia così meravigliosamente aperta, leale e questi miei compagni di palcoscenico che si sono dimostrati aperti, sempre pronti ad accogliere la mia voglia, il mio desiderio di contaminazione, di cercare attraverso di loro una chiave per avvicinarmi ancora di più alla vostra anagrafe. E questo avviene questa sera, ancora una volta.

Tante le canzoni che Renato Zero ha portato sul palco nei suoi due concerti partenopei, tra cui ‘O Surdato Nnamurato, oltre a cantare con Angela Luce, Peppe Barra e Sal Da Vinci. Due serate di alto livello musicale e un amore smisurato per Napoli. Quanto basta per mandare ancora una volta i suoi fan in tripudio.