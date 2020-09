L'affluenza di aventi diritto al voto in Campania alle Elezioni Regionali è alle ore 19 del 26,52 % (pervenuti i dati di tutti i 550 Comuni ). Alle ore 12 di oggi la percentuale si era assestata all'11,32% , decretando la Campania la regione con il dato più basso di affluenza e Salerno, città del candidato e attuale presidente della Campania Vincenzo De Luca, all'11,24%. C'è ancora tempo: si vota stasera fino alle ore 23 e domani dalle ore 7 alle ore 15 sia per le Regionali che per il referendum che per molti comuni.

La scarsa affluenza al voto è stata sicuramente determinata anche dalla paura del Covid-19 e potrebbe avere influito anche la bella giornata di sole. Le operazioni di voto, per quanto solitamente non si svolgano in una ressa generalizzata, in assembramenti, sono state evidentemente considerate da molti un rischio troppo alto. E così soprattutto anziani e fasce deboli della popolazione (disabili, immunodepressi) in gran parte testimoniano anche attraverso i social di aver dato forfait e rinunciato ad esprimersi alle urne.

Certo, ci sono state delle eccezioni, come la nonnina di 104 anni che ha votato a San Giorgio a Cremano e comunque le operazioni di voto – tranne alcune tensioni preliminari, come nel caso di Procida, si sono oggi svolte regolarmente, senza intoppi.

Elezioni Regionali, affluenza a Napoli città