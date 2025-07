Regionali Campania, incontro Schlein-De Luca, un passo in avanti per Fico candidato

Dopo la definitiva bocciatura arrivata nei mesi scorsi a un possibile terzo mandato per Vincenzo De Luca, la campagna per le prossime elezioni regionali in Campania, previste per la primavera del 2026, è entrata ufficialmente nel vivo. L'attuale presidente della Giunta regionale, oggi, ha incontrato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per delineare proprio il prossimo futuro della Campania. Un incontro che, come filtra dalle prime indiscrezioni, sarebbe stato positivo e proficuo e potrebbe aver spianato definitivamente la strada alla candidatura, per il centrosinistra, dell'esponente 5 Stelle ed ex presidente della Camera Roberto Fico, nome che circola già da tempo.

"È stata condivisa la necessità di concentrarsi anzitutto sui punti programmatici dell'agenda di governo, da costruire partendo dall'importante lavoro svolto in questi anni in Campania, con l'obiettivo di continuare ad assicurare stabilità in una Regione così strategica per il Paese, nell'esclusivo interesse dei cittadini campani" ha reso noto il PD. "Si è inoltre condivisa l'opportunità che proprio partendo dalla convergenza sul programma, in sintonia con i territori, si possano e si debbano creare le condizioni per la sintesi finale volta ad individuare, senza veti o posizioni pregiudiziali, il candidato presidente in grado di rappresentare e fare sintesi in tutta l'area progressista".

De Luca, che come ribadito in apertura, ha dovuto definitivamente rinunciare all'idea di un terzo mandato; nel frattempo, però, ha già nominato i nuovi direttori generali di Asl e ospedali della regione. De Luca, nel caso si dovesse giungere a un candidato che metta d'accordo il centrosinistra, e nel caso poi questo candidato dovesse essere eletto come nuovo presidente della Regione Campania, potrebbe ambire anche a una posizione di rilievo all'interno della futura Giunta regionale, come potrebbe essere quella di vicepresidente.

Sull'incontro tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca si è espresso anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha incontrato il governatore campano qualche giorno fa. "Ho appreso adesso dell'incontro, sulla Campania si va avanti avanti" ha dichiarato l'ex Presidente del Consiglio.