Regge e ville dei Borbone in Campania aperte al pubblico: visitabili il 20 e il 21 aprile Anche nel 2024 torna "Aperti per voi in Campania", iniziativa del Touring Club Italiano dedicata ai siti Borbonici presenti sul territorio.

A cura di Valerio Papadia

La Basilica di San Paolo Maggiore a Napoli

Un'occasione per visitare regge e ville dei Borbone: torna, anche nel 2024, l'iniziativa "Aperti per voi in Campania", promossa dal Touring Club Italiano, che ha come obiettivo proprio quello di far scoprire gli edifici storici, costruiti oppure rinnovati dai Borbone, appunto. L'appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 aprile 2024, quando, grazie ai volontari del Touring Club Italiano, i siti borbonici, soprattutto a Napoli, Salerno, Caserta e provincia, resteranno aperti e saranno fruibili, dietro prenotazione, dai visitatori.

I siti borbonici aperti in Campania il 20 e 21 aprile

Ecco, di seguito, il sito degli edifici borbonici visitabili sabato 20 e domenica 21 aprile.

Napoli

sabato 20 aprile: Basilica di San Paolo Maggiore, dalle 10 alle 20, con visite guidate alle ore 10.30, 12.30, 15.30 e 18

sabato 20 aprile: visita guidata Napoli: le memorie aristocratiche di San Gregorio Armeno

domenica 21 aprile: visita guidata Napoli: il Cimitero delle 366 fosse

Salerno

sabato 20 e domenica 21 aprile: Chiesa di Santa Maria de Lama, dalle 10 alle 13

sabato 20 aprile: Chiesa di Santa Maria de Lama: Lectura Dantis/Canto XXIII del Purgatorio

Caserta

sabato 20 e domenica 21 aprile: Teatro di Corte della Reggia di Caserta, dalle 10 alle 13

Caiazzo (Caserta)

sabato 20 aprile: visita e degustazione: azienda vitivinicola Piccirillo con assaggio e degustazione

Capua (Caserta)

sabato 20 e domenica 21 aprile: Chiesa di San Salvatore a Corte, Chiesa di San Michele a Corte, Chiesa di San Giovani a Corte, dalle 10 alle 13

Capua e San Tammaro (Caserta)

domenica 21 aprile: visita guidata e pranzo Al Real Sito di Carditello da Capua, con sosta lungo il Sentiero dei Gelsi