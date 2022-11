"Vi spiego perché ho chiesto il Reddito di cittadinanza. E perché abolirlo è sbagliato"

Giuseppe ha 46 anni, è della provincia di Napoli e da dicembre 2019, è un percettore del Reddito di Cittadinanza. Ha scritto a Fanpage.it nel giorno in cui il governo guidato da Giorgia Meloni ha, di fatto, abolito l'assegno mensile introdotto nella precedente legislatura (il provvedimento avrà seguito entro il 2024).

L'uomo ha scritto una lunghissima e-mail per spiegare cosa lo ha spinto a chiedere il più contestato degli "aiuti". La sua è una lettera pacata, lunghissima e articolata. Racconta di rabbia per il lavoro che non c'è, una rabbia che spesso troviamo nelle lettere inviate al nostro giornale per un lavoro che invece, quando viene offerto, è proposto sempre nelle sue versioni più vergognose: sottopagato o precario. Come nello sketch di Massimo Troisi: non è mai «soltanto lavoro», è sempre con «qualcosa vicino».

Giuseppe racconta anche di condizioni fisiche difficili che non determinano classificazione di invalidità ma al tempo stesso rendono difficilissimo operare in un quadro di "normalità":

Senza una busta paga, senza contributi previdenziali (o, nel caso di un contratto part-time, con una busta paga e con contributi versati su 700 euro al mese, nonostante si lavorasse da mattina a sera), senza percepire un centesimo per lavoro straordinario e/o festivo, senza alcun tipo di benefit o agevolazioni e, quindi, con costi per pranzo, carburante, eventuali pedaggi per autostrada/tangenziale, parcheggi, totalmente a carico del dipendente e che vanno, pertanto, a sottrarsi alla già misera retribuzione.

Per questo – racconta il nostro lettore – ha deciso di chiedere il reddito di cittadinanza. Parla anche dell'altra faccia del lavoro: delle partite iva: «che spesso, dietro la facciata della collaborazione di natura "autonoma", nascondono un vero e proprio rapporto di natura subordinata».

Poi, lo spinoso argomento salute:

Dl 1992 sono affetto da psoriasi – e dal 2005 anche da artrite psoriasica – in una forma per fortuna non molto estesa ma particolarmente aggressiva e resistente ai farmaci e alle cure che, oltre ai noti disagi che questa patologia comporta mi richiede anche molto tempo: visite di controllo, controlli; ogni quattro settimane devo recarmi presso la farmacia distrettuale per ritirare determinati farmaci; eventuali cicli di fototerapia UV da tenersi 2-3 volte.

Va da se, quindi, che senza un lavoro (e/o senza un reddito fisso) non ho la possibilità di affrontare tutte le spese a mio carico, ma se lavoro non ho il tempo necessario per poter fare tutto ciò che la malattia richiede, dal momento che, soprattutto nel settore privato, è impensabile potersi assentare dal lavoro per 2 settimane un paio di volte l’anno per poter andare a curarsi alle terme, oppure prendere 2/3 permessi al mese per andare a ritirare le medicine alla farmacia del Distretto Sanitario, oppure per andare più volte dal medico curante per farsi prescrivere le analisi o l’impegnativa per la visita di controllo, eccetera.

Senza contare che, in determinati periodi, ho anche difficoltà a vestirmi dal momento che, per non irritare ulteriormente la pelle, sono costretto ad indossare solo capi larghi e di cotone e/o tute (e, tranne in determinati casi limitati, è difficile andare a lavoro in tuta o con capi extralarge…).