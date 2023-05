Reagiscono alla rapina dello scooter, due donne accoltellate a gola e mani a Napoli Due donne sono state ferite nella notte a Napoli, accoltellate alla gola e alla mano; avrebbero rifiutato di consegnare lo scooter a due rapinatori.

A cura di Nico Falco

Avrebbero reagito a un tentativo di rapina, si sarebbero rifiutate di consegnare lo scooter e questo avrebbe scatenato la ritorsione di due criminali, che le avrebbero accoltellate alla gola e alla mano. È quello che hanno raccontato due donne che stanotte sono arrivate, ferite, al Pronto Soccorso del Cto. Dall'ospedale è partita la segnalazione alle forze dell'ordine, come da prassi in questi casi, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli.

La ricostruzione della dinamica è ancora in corso. Secondo il racconto delle vittime la rapina sarebbe avvenuta intorno alla mezzanotte in via De Pinedo, lo stradone che costeggia l'aeroporto di Capodichino e conduce verso Secondigliano, nel territorio del quartiere San Pietro a Patierno. Le due donne, 46 e 44 anni, sarebbero state affiancate e bloccate da due sconosciuti, uno dei quali armato di un paio di forbici, che avrebbero imposto di scendere e consegnare lo scooter.

Loro si sarebbero opposte e a questo punto la situazione sarebbe degenerata: l'uomo si sarebbe scagliato su di loro sferrando diversi fendenti e subito dopo si sarebbe dato alla fuga insieme al complice. La 46enne è stata raggiunta alla gola, l'altra è stata ferita al polso. Per la prima i medici hanno escluso il pericolo di vita, la lama non è penetrata troppo in profondità e per lei è stata stilata una prognosi di dieci giorni; anche l'altra è stata dimessa, giudicata guaribile nel giro di cinque giorni. Le indagini sono affidate ai militari della Compagnia Stella, che hanno ascoltato le vittime e hanno avviato i sopralluoghi sul punto del ferimento.