Reagisce alla rapina, 26enne accoltellato al braccio nel cuore di Napoli Il giovane stava passeggiando in via Tribunali con un amico quando tre persone hanno cercato di portargli via lo zaino: sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Ha reagito a una rapina ed è stato accoltellato: paura questa notte a Napoli per un giovane di 26 anni, ferito al braccio sinistro. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, ancora da verificare, il 26enne stava passeggiando in via Tribunali, nel cuore di Napoli, in compagnia di un amico: intorno alle 4, all'altezza della nota pizzeria Sorbillo, i due sono stati avvicinati da tre persone, che hanno tentato di rapinare il 26enne dello zaino: quando questi ha reagito, uno degli assalitori lo ha colpito con una coltellata all'avambraccio sinistro. Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini: il personale medico gli ha riscontrato una "ferita da taglio all'avambraccio sinistro" guaribile in 10 giorni e lo ha dimesso. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Centro per verificare il racconto del 26enne e identificare l'autore del ferimento.

Un 38enne ferito a colpi di pistola durante una tentata rapina

Nella serata di ieri, venerdì 29 luglio, invece, un uomo di 38 anni è stato ferito da colpi di pistola ad entrambe le gambe durante quello che sembrerebbe un tentativo di rapina. L'uomo ha raccontato che si trovava in via del Lavinaio a bordo del suo scooter quando è stato affiancato da un altro mezzo a due ruote con a bordo due sconosciuti, che hanno tentato di rapinarlo: uno di loro, improvvisamente, ha sparato contro il 38enne, ferendolo alle gambe. Trasportato al Pellegrini, l'uomo è stato giudicato guaribile in 30 giorni; sul luogo indicato, i carabinieri, che indagano sulla vicenda, hanno rinvenuto tre bossoli calibro 9.