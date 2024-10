Reagisce alla rapina, 16enne ferito con due coltellate alla gamba vicino a piazza Cavour

video suggerito

A cura di Nico Falco

Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale con due coltellate alla gamba: sarebbe stato aggredito da due sconosciuti mentre era in sella al suo scooter in via Maria Longo, la strada dove si trova l'ospedale degli "Incurabili", alle spalle di piazza Cavour, quartiere San Lorenzo, nel centro di Napoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri, secondo il racconto del giovane si sarebbe trattato di un tentativo di rapina sfociato nel sangue.

Il ferimento è avvenuto nella notte appena trascorsa, alle prime ore di oggi, 17 ottobre; il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'"Ospedale dei Pellegrini", dove è stato medicato; le ferite non sono state giudicate gravi, è stato escluso il pericolo di vita ed il 16enne è stato dimesso in mattinata con prognosi di 21 giorni salvo complicazioni. Nell'ospedale sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Centro, che hanno avviato le indagini.

Il ragazzo è stato sentito per la ricostruzione dei fatti e avrebbe raccontato una dinamica da rapina: sarebbe stato affiancato da due sconosciuti che lo avrebbero minacciato e, davanti al suo tentativo di reazione, avrebbero sferrato i due fendenti verso la gamba destra per poi dileguarsi in sella al loro scooter.

Per il momento la versione della vittima è al vaglio degli investigatori, che hanno effettuato sopralluoghi nel punto indicato alla ricerca di riscontri; si valuta anche la possibilità che informazioni preziose possano arrivare dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza installate nei pressi di via Maria Longo, che potrebbero avere ripreso almeno il passaggio degli scooter.