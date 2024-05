video suggerito

Rapine alle pompe di benzina a Fuorigrotta: due raid a via Terracina e via Cinthia Due rapine fotocopia a distanza di pochi minuti a Fuorigrotta. Indagano i carabinieri di Bagnoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Due rapine alle pompe di benzina a Fuorigrotta nel cuore della notte. Due raid fotocopia, col volto coperto dai passamontagna, a mano armata e pistola puntata ai benzinai, a distanza di pochi minuti e poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Una notte di terrore nel quartiere dell'area occidentale di Napoli. Ad indagare su quanto accaduto i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli che sono sulle tracce dei malfattori che si sono dileguati con il bottino dopo le rapine. Il collegamento tra i due episodi non è stato accertato, ma al momento non si esclude che i rapinatori possano essere gli stessi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, dalle quali potrebbero emergere elementi utili a ricostruire il percorso seguito dai rapinatori, rintracciarli e identificarli.

Due rapine ai distributori di carburante a Fuorigrotta

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Bagnoli sono scattate ieri sera. I militari dell'Arma sono intervenuti in via Terracina 271, dove poco prima due persone a bordo di uno scooter, con volto coperto e armati di pistola avevano rapinato un distributore di benzina per poi fuggire. Subito dopo i militari sono intervenuti a via Cinthia per un’altra rapina avvenuta in un altro distributore di benzina con identiche modalità da parte dei malviventi. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.