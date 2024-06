video suggerito

Rapinava sempre lo stesso Autogrill a Torre Annunziata, tre colpi in poco tempo: arrestato 28enne Il 28enne – già detenuto per altro reato – è stato riconosciuto responsabile di tre rapine messe a segno nell’Autogrill dell’area di servizio di Torre Annunziata Ovest, sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un "cliente" affezionato. Peccato non comprasse nulla, anzi, commettesse delle rapine. Un uomo di 28 anni è stato arrestato per aver messo a segno tre rapine nell'Autogrill dell'area di servizio di Torre Annunziata Ovest, sull'Autostrada A3 Napoli-Salerno: nei suoi confronti è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo, lo scorso 4 marzo, è stato bloccato in flagrante mentre rapinava il bar dell'Autogrill dagli agenti della Polizia Stradale di Angri: nell'occasione, il 28enne è stato riconosciuto colpevole di altre due rapine, commesse ai danni sempre dello stesso bar nei giorni precedenti.

Il 4 marzo l'uomo è stato identificato mentre fuggiva dal bar dell'Autogrill stazione di servizio di Torre Annunziata Ovest, subito dopo aver commesso la rapina. Le indagini dei poliziotti, che si sono avvalse della visione anche delle immagini delle telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale, hanno permesso di raccogliere a carico del 28enne indizi di colpevolezza anche per quanto riguarda altre due rapine commesse nel medesimo bar nei giorni precedenti. Pertanto, i poliziotti hanno notificato l'esecuzione della misura cautelare all'uomo, attualmente detenuto nel carcere di Salerno per altro reato.