Rapinatore accoltellato dalle vittime a Torre del Greco, ricoverato in pericolo di vita Un 21enne è stato ricoverato in pericolo di vita all'Ospedale del Mare di Ponticelli; si tratterebbe di un rapinatore, accoltellato dalle vittime a Torre del Greco (Napoli).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un giovane di 21 anni è stato ricoverato nella notte nell'Ospedale del Mare, con ferite da taglio, in pericolo di vita: la ricostruzione è ancora in corso, ma si tratterebbe di un rapinatore aggredito dalle vittime. I fatti, su cui indaga la Polizia di Stato, si sono svolti a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il giovane si trova nel reparto di Rianimazione, nella colluttazione sarebbe comparsa anche una pistola ma le ferite riportate sarebbero riconducibili a coltellate; per lui è scattato l'arresto.

Il 21enne, secondo quanto fino ad ora accertato dagli agenti, avrebbe messo a segno una prima rapina, portando via lo scooter a un ragazzo. Avrebbe poi preso di mira una coppia ma in questo caso il giovane avrebbe reagito e avrebbe ingaggiato con lui una colluttazione. Nel frattempo i due sarebbero stati raggiunti dalla vittima della prima rapina. Il 21enne sarebbe stato quindi picchiato da entrambi. Ancora da stabilire le responsabilità e chi abbia sferrato le coltellate.