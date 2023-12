Rapinarolex in trasferta da Napoli a Milano: presi grazie al dna su una mascherina Almeno 14 colpi nel capoluogo meneghino, nel mirino sempre orologi di lusso: tre napoletani arrestati, tutti pregiudicati per gli stessi reati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da Napoli a Milano per rubare i Rolex: tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato, tutte perché gravemente indiziate di aver realizzato una serie di rapine, almeno 14, nel capoluogo meneghino tra il 2021 ed il 2022 e tutte riguardanti orologi di lusso. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, è stata condotta dagli agenti della squadra mobile milanese ed ha portato all'arresto di tre napoletani di 50, 41 e 40 anni, tutti pregiudicati per gli stessi reati.

Almeno 14 i colpi, di cui 10 a segno

Delle 14 rapine che avrebbero commesso, dieci sono state portate a termine, mentre quattro sono state solo tentate: il bottino complessivo sarebbe di oltre 200mila euro in orologi. Il modus operandi era sempre lo stesso: prima pattugliavano in motorino le principali strade di Milano, poi una volta "scelta" la vittima, quasi sempre professionisti con orologi di lusso al polso, lo seguivano fino alla residenza per poi, pistola in pugno, minacciarlo e farsi consegnare l'orologio, prima di scappare di nuovo in sella al motorino.

Il dna prelevato da una mascherina chirurgica

A mettere gli inquirenti sulla "giusta pista", sono stati alcuni dettagli non di poco conto: il dna prelevato da una mascherina chirurgica utilizzata da uno dei tre, ma anche grazie ad un motorino che, utilizzato per una rapina, era stato abbandonato non troppo distante dal Comando Interregionale dei Carabinieri di via Marcora a Milano. Grazie alle telecamere esterne alla caserma, infatti, è stato possibile risalire al volto nitido di uno dei tre (il 41enne) in fuga dopo un'aggressione sul vicino viale Montesanto.