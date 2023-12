Rapinano due carabinieri al bancomat, con le carte pagano la benzina e scommettono: due arresti I due arrestati, con la minaccia di una pistola, hanno rapinato due persone mentre prelevavano a uno sportello bancomat, portando via carte, contanti e cellulari: è accaduto a Casalnuovo, nella provincia di Napoli.

Hanno rapinato due persone – due carabinieri in licenza – mentre prelevavano a uno sportello bancomat e, con le carte di credito sottratte, hanno pagato la benzina e piazzato qualche scommessa in un centro della zona: due persone, M.C., 45 anni e R.D.V., 37, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri della locale tenenza a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, con l'accusa di rapina a mano armata.

I due arrestati si sono avvicinati ai malcapitati, che stavano prelevando a uno sportello ATM in via Grimaldi a Casalnuovo e, dopo avergli puntato una pistola al petto, li hanno rapinati delle carte di credito, dei contanti appena prelevati, dei cellulari e di altri effetti personali. Con le carte di credito sottratte, poi, subito dopo la rapina i due malviventi hanno effettuato rifornimento di carburante e alcune puntate in un centro scommesse.

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno avviato le indagini, ascoltando le testimonianze dei due militari dell'Arma in licenza e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona: così sono riusciti a risalire all'identità dei due rapinatori, che sono stati arrestati.

Uno dei malviventi indagato anche per tentata rapina e minacce

Inoltre, uno dei due arrestati, M.C., è indagato anche per una tentata rapina, commessa insieme a un'altra persona in corso di identificazione, ai danni di un uomo in sosta nella sua auto. E ancora, nei confronti del 45enne si indaga anche per minacce, perpetrate ai danni di un fruttivendolo con l'uso di un'arma.