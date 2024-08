video suggerito

Rapina un’auto, sperona due ragazzi e tenta di rubargli lo scooter: arrestato dopo inseguimento a Scampia Un 34enne napoletano, Salvatore Intocci, è stato arrestato dai carabinieri a Scampia, bloccato dopo un lungo inseguimento; deve rispondere di rapina e resistenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Ha rapinato l'automobile di un 24enne, poi evidentemente deve avere cambiato idea: ha tentato di fare lo stesso con uno scooter e lo ha speronato. Ricostruzione che ricorda una scena di Gta, dove furti e rapine sono parte integrante della trama, e la storia è andata avanti proprio come nel popolare videogioco: i carabinieri lo hanno inseguito, ma questa volta la corsa folle si è conclusa con le manette. Agli arresti, con destinazione carcere, il 34enne napoletano Salvatore Intocci: dovrà rispondere di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo è stato notato nella notte appena trascorsa da una pattuglia dei carabinieri di Scampia mentre litigava con due persone. Quando i militari si sono avvicinati, è risalito a bordo di una Fiat 500, ha ingranato la marcia ed ha cominciato a scappare. Ne è nato un inseguimento a folle velocità, che si è protratto per diversi minuti tra le strade del quartiere; per evitare di essere bloccato e per allontanare la gazzella, durante la corsa il giovane ha più volte spalancato la portiera della 500 per costringere i carabinieri a sterzate brusche. Nonostante i tentativi i militari sono però riusciti a spingerlo verso un vicolo cieco nel Parco dei Ciliegi, dove Intocci si è trovato intrappolato; a quel punto ha tentato di scappare a piedi, ma è stato subito ammanettato.

Dai successivi accertamenti è emerso che la lite coi due ragazzi in strada era nata perché, poco prima, il 34enne li aveva speronati e aveva cercato di portargli via lo scooter. E la 500, hanno appurato i carabinieri, non era la sua: era stata appena rapinata ad un 24enne, al quale è stata restituita dopo le formalità di rito.