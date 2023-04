Rapina un benzinaio, ma perde il cellulare: si taglia i capelli ma viene riconosciuto lo stesso Rapina un benzinaio, che reagisce: perde il cellulare nella colluttazione, e il giorno dopo si presenta in caserma rasato per non essere riconosciuto: arrestato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Rapina un benzinaio, ma perde il cellulare prima di fuggire: il giorno dopo si presenta in caserma con i capelli tagliati, ma viene riconosciuto lo stesso, e viene arrestato. Accade a Qualiano, nell'hinterland di Napoli: si cerca ora il complice che era in automobile al momento della rapina e con il quale era inizialmente scappato, mentre l'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina dai carabinieri della stazione di Qualiano.

La vicenda è accaduta due giorni fa, quando in un distributore di benzina lungo l'Asse Mediano arriva un'automobile con a bordo due persone: il passeggero scende e, fingendo di avere una pistola in tasca, intima al dipendente della stazione di servizio di consegnargli il denaro. Ma quest'ultimo reagisce e volano, letteralmente, gli schiaffi: nella colluttazione, ad avere la peggio è proprio il rapinatore, che prende un pugno al volto. Tuttavia, l'uomo riesce ad alzarsi, afferrare l'incasso e raggiungere l'automobile con all'interno il complice, che riparte a gran velocità facendo perdere le proprie tracce.

Il rapinatore, tuttavia, nella fase concitata aveva perso il cellulare: elemento fondamentale che, incrociato con le telecamere di videosorveglianza, ha permesso agli inquirenti di risalire a lui. L'uomo però si era reso subito irreperibile. Tuttavia, il giorno dopo la rapina, l'uomo si è presentato in caserma a Qualiano, accompagnato dal suo avvocato e dopo essersi tagliato i lunghi capelli, forse in un tentativo di non essere riconosciuto. Non è bastato però: è così per lui sono scattate le manette e l'arresto per rapina. Si cerca, intanto, di risalire al complice: i carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire anche a lui.