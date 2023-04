Rapina un bar a Napoli e ferisce due persone, clienti lo bloccano: arrestato Un 47enne è stato arrestato in un bar in piazza Museo, a Napoli: ha ferito il titolare e un cliente, gli altri avventori hanno reagito e lo hanno bloccato.

Ha fatto irruzione nel bar e, coltello in pugno, si è fatto consegnare 35 euro e ha ferito alle mani il titolare e un cliente. Ma, prima che riuscisse ad allontanarsi, è stato bloccato da altri avventori con l'aiuto dei carabinieri, nel frattempo sopraggiunti; dovrà rispondere di rapina aggravata il 47enne Pasquale Campana, arrestato nel primo pomeriggio nel bar "Principe di Napoli", in piazza Museo.

Il raid nell'attività commerciale intorno alle 16 di oggi, 7 aprile. L'uomo, è stato ricostruito sulla scorta delle testimonianze, era entrato armato di coltello e aveva minacciato i presenti, pretendendo che gli venisse consegnato il denaro. Il titolare e uno dei clienti hanno provato a fermarlo e a disarmarlo ma il 47enne si è scagliato contro entrambi, ferendoli alle mani. A quel punto, ormai coi soldi in tasca, il rapinatore ha cercato di guadagnare la fuga ma prima che riuscisse a raggiungere la strada è stato bloccato dagli altri clienti che lo hanno braccato e gli hanno impedito di allontanarsi; negli stessi momenti è intervenuta una pattuglia motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, che era stata allertata da un cittadino mentre percorreva via Santa Maria di Costantinopoli, poco distante.

Campana, che all'arrivo dei militari aveva ancora il coltello in mano, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria; i soldi, recuperati, sono stati restituiti al proprietario del bar. Per i due feriti è stata fatta intervenire un'ambulanza del 118; entrambi sono stati medicati sul posto, le loro condizioni non sono gravi e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.