Assalto alla pompa di benzina a Lago Patria: rapinatori sparano, uomo ferito alle gambe Tentata rapina al distributore di benzina a Lago Patria, Giugliano (Napoli): ferito ex maresciallo che era vicino al titolare. Indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Foto di archivio

Un uomo è rimasto ferito da due colpi di pistola durante una rapina nel pomeriggio di oggi, 11 luglio, in un distributore di benzina di Giugliano, in località Lago Patria, in provincia di Napoli. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate. I criminali sono stati messi in fuga, ma prima di scappare hanno esploso cinque colpi di pistola, ferendo un ex maresciallo della Guardia di Finanza di 59 anni, amico del titolare del distributore; le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Il raid è è avvenuto intorno alle 17:30 all'altezza del km 12 dell'Asse Mediano, in direzione Lago Patria, nel distributore Tamoil. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Giugliano. Secondo la ricostruzione i criminali, in due, sono arrivati in automobile e hanno agito col volto coperto da un passamontagna. Hanno puntato l'arma contro il titolare della pompa di benzina e, dopo la reazione, hanno aperto il fuoco mentre si davano alla fuga; due delle cinque pallottole hanno colpito di striscio alla gamba l'ex militare.

Mentre l'uomo veniva soccorso e affidato ai sanitari del 118, i carabinieri hanno organizzato i pattugliamenti e i posti di controllo lungo le strade principali della zona. La vittima è stata accompagnata all'ospedale San Giuliano di Giugliano, le sue condizioni non destano preoccupazione. Poco dopo i carabinieri hanno rinvenuto un'automobile che potrebbe essere quella utilizzata per la tentata rapina, abbandonata in una zona periferica di Giugliano e data alle fiamme. Proseguono le ricerche su tutta la zona, al vaglio la possibilità che il raid sia stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

(articolo aggiornato alle 19:50 dell'11 luglio 2021)