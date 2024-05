video suggerito

Rapina in una gioielleria al centro commerciale “Le Porte di Napoli”: ladri in fuga con orologi di lusso e gioielli La rapina è stata messa a segno nella mattinata di oggi, lunedì 13 maggio: due uomini armati hanno fatto irruzione nella gioielleria al centro commerciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una rapina a mano armata è andata in scena nella mattinata odierna, lunedì 13 maggio, al centro commerciale "Le Porte di Napoli" ad Afragola, nella provincia partenopea. Da una prima ricostruzione, intorno alle 12.30, due uomini armati di pistola hanno fatto irruzione in una gioielleria del centro commerciale, minacciando i dipendenti con le armi e facendosi consegnare orologi di lusso, gioielli e altri oggetti preziosi che erano esposti nelle vetrine. I malviventi, poi, si sono dati alla fuga: ancora da quantificare il bottino.

Sul posto, in via Santa Maria la Nova, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, allertati dalla Centrale Operativa, a cui era giunta la segnalazione della rapina. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare i responsabili della rapina; i malviventi non hanno esploso nessun colpo di pistola e, al momento, non risulta nessun ferito.