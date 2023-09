Rapina in un bar-tabaccheria di Barra: pistole in faccia a clienti e dipendenti Rapina in un bar tabacchi di Barra: i banditi entrano pistole in pugno e puntano le armi contro dipendenti e clienti. Marigliano (Fit): “Situazione difficile, abbiamo chiesto un tavolo al prefetto Palomba”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rapina a mano armata all'interno di un bar-tabacchi di Barra: le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale hanno ripreso l'intera scena, con i rapinatori che entrano armati di pistola e, minacciando dipendenti e clienti, svaligiano il tutto portandosi via contanti e tabacchi, prima di scappare con il bottino. Il titolare del bar ha inviato le immagini della rapina a Francesco Emilio Borrelli, deputato campano per l'Alleanza Verdi-Sinistra, che le ha pubblicate sui propri profili social. Si tratta dell'ennesima rapina avvenuta negli ultimi giorni ai danni di tabaccai.

Marigliano: "Situazione difficile, abbiamo scritto al Prefetto"

"Negli ultimi giorni si stanno registrando numerosi furti e rapine ai danni di tabaccai del Napoletano", ha spiegato Francesco Marigliano, Presidente Provinciale della Federazione Italiana Tabaccai, contattato da Fanpage.it, che chiede "l'adozione di misure di sicurezza urgenti per far fronte all'escalation di fatti criminosi che stanno colpendo i commercianti della provincia di Napoli. Abbiamo inviato una nota al Prefetto Palomba e giovedì scorso siamo stati ricevuti dall'arma dei Carabinieri, a cui va il nostro ringraziamento, per fare il punto della situazione", ha proseguito Marigliano, che ricorda anche come "il Presidente Nazionale della Fit Mario Antonelli solo pochi giorni fa, all'indomani del delitto della tabaccaia di Foggia, aveva rivolto un accorato appello a Istituzioni e forze dell'ordine per chiedere di rafforzare il controllo su tutto il territorio e predisporre urgenti misure per garantire al meglio la sicurezza della categoria".

Borrelli: "Sempre più banditi vanno in giro armati"

"Il momento è davvero drammatico", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, "per i commercianti, per gli imprenditori, per i cittadini. Oggi dove si è al sicuro? Da nessuna parte, nemmeno a casa propria. La criminalità dilaga, la violenza diventa una costante, furti e rapine sono all’ordine del giorno. Sempre più banditi se ne vanno in giro armati", ha aggiunto ancora Borrelli, "seminando terrore e rischiando di uccidere mentre la gente perbene vive in un perenne stato di ansia ed angoscia. Vogliamo un nuovo piano sicurezza, vogliamo più agenti per le strade, più videosorveglianza. Vogliamo, soprattutto, la certezza delle pene per questi criminali".