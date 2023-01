Rapina in tabaccheria ad Acerra: botte in testa al commesso col calcio della pistola, poi fuggono È accaduto ieri sera ad Acerra, in provincia di Napoli, in una tabaccheria in Via Annunziata. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fanno irruzione in due nella tabaccheria a tarda sera con la pistola in pugno, rubano l'incasso e picchiano il commesso, colpendolo in testa con il calcio della pistola. Poi fuggono via con l'incasso. È accaduto ieri sera ad Acerra, in provincia di Napoli, in una tabaccheria in Via Annunziata. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Acerra, che hanno avviato le indagini e sono sulle tracce dei rapinatori.

Il commesso picchiato col calcio della pistola

Secondo le prime ricostruzioni, ieri sera, due sconosciuti avrebbero fatto irruzione nella tabaccheria di Acerra. Dei due, uno era armato di pistola. I due malviventi, a quel punto, avrebbero minacciato i dipendenti per ottenere l’incasso. Durante la rapina, uno degli impiegati è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. I rapinatori si sono fatti consegnare l'incasso e sono poi fuggiti con il bottino, ancora da quantificare.

Indagano i carabinieri

Il dipendente ferito è stato trasportato presso l'Ospedale di Acerra, qui è stato subito accolto dal personale sanitario che gli ha prestato i primi soccorsi. La vittima è stata medicata e non sarebbe in gravi condizioni. Sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di individuare e identificare i responsabili della rapina a mano armata, ricostruire il tragitto sia all'andata che dopo aver consumato la rapina e rintracciarli, in modo da poter così restituire la refurtiva ai legittimi proprietari.