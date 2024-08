Rapina in pizzeria a Castellammare, puntano pistola alla cassiera e fuggono col bottino sparando in aria

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina in pizzeria a Castellammare di Stabia. Entrano nel locale pieno di clienti e puntano la pistola in faccia alla cassiera e alla figlia del titolare, terrorizzando i dipendenti e gli avventori. Poi fuggono via col bottino, sparando anche un colpo in aria. La rapina si è consumata ieri sera, mercoledì 21 agosto 2024, a quanto apprende Fanpage.it, attorno alle ore 21,00. Nel mirino dei malviventi, una pizzeria di via Michele Esposito, nel comune della provincia di Napoli. I rapinatori, secondo le prime ricostruzioni, sono entrati con le armi in pugno, minacciando i dipendenti e facendosi consegnare l'incasso giornaliero. Un bottino da circa 500 euro, secondo le prime stime.

I rapinatori fuggono sparando un colpo

Dopo la rapina, poi, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un motociclo. Nella fuga però hanno anche esploso un colpo d'arma da fuoco in aria. Per fortuna non si registrano feriti. La figlia del titolare, a causa dello spavento, si è sentita male ed è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 che l'ha poi trasportata d'urgenza in ospedale. Un grande spavento per tutti i dipendenti e i clienti, oltre al danno economico, col frutto del duro lavoro di una giornata andato in fumo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che stanno indagando sulla vicenda. Non è escluso che possano essere acquisiti i filmati delle telecamere presenti nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare e identificare i responsabili della rapina. Ascoltati dalle forze dell'ordine anche i testimoni. La Prefettura di Napoli ha intensificato i controlli delle forze dell'ordine in tutta la provincia in questo periodo.