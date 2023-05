Rapina in farmacia nel Napoletano, entrano con le pistole e fuggono col bottino Il colpo ieri sera alle 20,00 in una farmacia in via Marra a Boscoreale. A Portici scassinato il distributore della farmacia in piazza Poli.

Rapina in farmacia nel Vesuviano. Entrano con le pistole ed i volti coperti, minacciano i dipendenti e portano via l'incasso. Il raid è avvenuto ieri sera a Boscoreale, comune della provincia di Napoli, poco prima delle ore 20,00. Nel mirino una farmacia che si trova in via Marra. I carabinieri si sono già messi sulle tracce dei rapinatori. Sul posto sono arrivati i militari dell'Arma della compagnia di Torre Annunziata, allertati da una segnalazione al 112, che parlava di una rapina consumata in una farmacia.

Poco prima, due persone avevano fatto irruzione nel locale, con il volto coperto e armati di pistola, e si erano impossessati dell’incasso. I due criminali si erano dati poi alla fuga. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. I Carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di video-sorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire cosa sia avvenuto e individuare e identificare i responsabili della rapina.

A Portici scassinato il distributore della farmacia

Ma non finisce qui. Nella notte, a Portici, altro comune dell'area vesuviana, ignoti hanno scassinato il distributore automatico di una farmacia in piazza Poli. Anche in questo caso la vicenda è ancora tutta da ricostruire. Le indagini sono affidate dai carabinieri della locale stazione, che sono arrivati sul posto attorno alle ore 4,00, allertati dal 112. Secondo le prime informazioni, ignoti, attorno alle ore 3,30 di notte, si sarebbero avvicinati al distributore probabilmente a bordo di un’auto.

A questo punto, i malviventi hanno danneggiato e scassinato il distributore automatico della farmacia per poi fuggire. Ancora da verificare cosa sia stato rubato. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini di diversi sistemi di video-sorveglianza che si trovano nella zona che saranno analizzate nelle prossime ore.