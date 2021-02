Svegliati nel cuore della notte, tirati fuori dai letti e rinchiusi in una stanza, bloccati con la pistola di un rapinatore puntata contro mentre i complici rovistavano in casa alla ricerca di denaro o oggetti preziosi. È l'incubo di una famiglia di Monte di Procida (Napoli), che nella subìto l'irruzione di un gruppo di criminali nella propria abitazione. Venti minuti di terrore, in cui i quattro, tra cui anche una bimba piccola, sono rimasti costantemente sotto tiro dell'arma.

Il raid è avvenuto intorno alle 2:30 di oggi, 11 febbraio, in un edificio nei pressi di via Panoramica. I rapinatori probabilmente avevano già preso di mira la famiglia, si è trattato di un assalto studiato, organizzato. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, a cui sono affidate le indagini, sono entrati attraverso una porta finestra, forzandola. Pochi secondi per superare la serratura e si sono ritrovati in casa, dove c'erano quattro persone. Hanno svegliato i presenti e, minacciandoli con una pistola, li hanno costretti ad andare tutti nella stessa stanza. Non li hanno legati, ma li hanno tenuti sotto continua minaccia per evitare che chiedessero aiuto, cercassero di fuggire o di reagire.

I criminali erano almeno in cinque, tutti a volto coperto, anche se probabilmente altri complici aspettavano in strada per assicurarsi che non ci fossero imprevisti. Mentre uno dei rapinatori è rimasto con la famiglia, gli altri quattro hanno rovistato ovunque nelle altre stanze, fino a trovare una cassaforte. Hanno costretto le vittime ad aprirla e hanno razziato i soldi e i gioielli che erano all'interno, per poi allontanarsi velocemente attraverso la porta finestra. Appena libere, le vittime sono riuscite a dare l'allarme; nessuna di loro è rimasta ferita. Resta da quantificare la refurtiva. Sul raid stanno indagando i carabinieri della stazione di Monte di Procida e della sezione operativa di Pozzuoli.