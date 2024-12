video suggerito

Rapina da un milione di euro a Firenze, furgone con borse Fendi bloccato nel Casertano La Polizia Stradale ha intercettato a Teano (Caserta) un furgone rapinato che trasportava 300 borse di lusso; l’autista, un 57enne, è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una delle borse Fendi rapinate a Firenze

La rapina a Firenze, poi la corsa verso il Casertano. Dove, però, hanno trovato le forze dell'ordine: è finita dopo poche ore a Teano la fuga del furgone carico di borse Fendi, sottratto nel capoluogo toscano e bloccato dopo un inseguimento dalla Polizia Stradale; a finire in manette un 57enne napoletano, che dovrà rispondere di rapina e sequestro di persona. La merce è stata sequestrata: 300 pezzi, prezzo medio poco più di 3mila euro all'uno, valore complessivo di oltre un milione di euro.

Il furgone era stato rapinato col pretesto di un falso incidente: l'autista della ditta incaricata del trasporto per conto della griffe era stato indotto a fermarsi da tre persone e, appena uscito dal mezzo, era stato trascinato e rinchiuso nel bagagliaio di un'automobile, lo avevano portato a diversi chilometri di distanza e lo avevano lasciato in strada. Subito dopo la rapina il furgone era ripartito verso sud, probabilmente in direzione di un deposito dove le borse sarebbero state nascoste per poi essere rivendute sul mercato nero.

Alla guida del veicolo, il 57enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine e con numerosi precedenti. Arrivato all'altezza dell'area di servizio di Teano, lungo l'autostrada A1, l'uomo si è imbattuto nella pattuglia della Stradale di Caserta Nord. Il conducente ha accelerato e ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto; a quel punto si è fermato a margine della carreggiata, ha scavalcato la rete di recinzione dell'autostrade ed è scappato a piedi; è stato bloccato tra le campagne, dopo una colluttazione coi poliziotti. L'uomo è stato arrestato e sono in corso indagini per identificare i complici.