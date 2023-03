Rapina in banca a via Diocleziano a Fuorigrotta, la Polizia circonda il palazzo Rapina in banca a Fuorigrotta: i criminali hanno fatto irruzione nella Banca Popolare di Bari di via Diocleziano, sul posto la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

La rapina in banca in via Diocleziano

Una banda di rapinatori ha assaltato la sede della Banca Popolare di Bari di via Diocleziano, quartiere Fuorigrotta, intorno alle 16 di oggi, 31 marzo. Colpo con la tecnica del buco, preparato sicuramente nei giorni scorsi nei dettagli, compreso quale sarebbe dovuto essere il momento dell'irruzione: a ridosso dell'orario di chiusura e nel giorno prima del weekend, quando all'interno erano rimasti solo i dipendenti che si apprestavano a caricare i bancomat.

È stato proprio uno degli impiegati ad accorgersi del raid e a lanciare l'allarme ai colleghi: ha sentito dei rumori provenienti dal sottosuolo, causati dai criminali che stavano abbattendo l'ultima porzione di parete. Mentre i rapinatori sbucavano dal pavimento i dipendenti si sono precipitati in strada. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, arrivata pochissimi minuti dopo l'allarme. Mentre gli agenti circondavano l'edificio e cercavano una via alternativa per raggiungere l'interno della sede, i criminali si sono rapidamente dileguati attraverso lo stesso canale che hanno usato per entrare.

Sono stati avviati pattugliamenti della zona e le ispezioni nel sottosuolo. Al momento il bottino resta da quantificare. Sono state acquisite le registrazioni della videosorveglianza interna della banca e quelle di alcune telecamere pubbliche della zona, che potrebbero aiutare a ricostruire il percorso dei rapinatori e ad individuare eventuali complici appostati all'interno al momento dell'irruzione o nelle ore precedenti.