Rapina alle Poste a Frattamaggiore, ladri armati entrano dal buco nel bagno e sequestrano direttore Banda del buco in azione. Rapinato l’ufficio postale di Via Stanzione. Svaligiata la cassaforte. Bottino da centinaia di migliaia di euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Rapina alle Poste Italiane questa mattina a Frattamaggiore, nell'area metropolitana di Napoli. Ladri in fuga con centinaia di migliaia di euro di bottino. La banda di rapinatori, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe penetrata negli uffici da un buco aperto nel pavimento del bagno. I malviventi, quindi, si sarebbero mossi probabilmente attraverso le fogne per raggiungere l'ufficio postale. I rapinatori, armati e tutti a volto coperto, a quel punto avrebbero fatto irruzione all'interno degli uffici e sequestrato il direttore nella sua stanza. Quindi, avrebbero svaligiato la cassaforte, portando via la somma custodita all'interno, e si sarebbero dati alla fuga col bottino. La rapina sarebbe avvenuta attorno alle ore 8,00 di questa mattina.

Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della compagnia di Caivano, che stanno indagando su quanto accaduto e sono sulle tracce dei rapinatori. Ancora da quantificare il danno, ma, secondo le prime ricostruzioni, il bottino potrebbe superare diverse centinaia di migliaia di euro. I militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire quando accaduto, utilizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno dell'ufficio postale. Secondo una prima ipotesi, ancora al vaglio, i malviventi sarebbero entrati attraverso un foro praticato nel pavimento del bagno.