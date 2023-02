Rapina alla pompa di benzina, in 4 con pistole rubano l’incasso: è la terza in 20 giorni nel Napoletano Rapinato il distributore di carburanti che si trova in via Luigi Scalfaro. Negli scorsi giorni rapine ai distributori a Giugliano e Qualiano. Indagano i carabinieri.

Rapina a mano armata alla pompa di benzina di Sant'Antimo, nell'area nord di Napoli. In 4, con i volti coperti da passamontagna e armati di pistola, rubano l'incasso della giornata e fuggono via. È accaduto ieri sera, attorno alle ore 20,15 al distributore che si trova in via Luigi Scalfaro. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri della locale tenenza che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, dalle quali potrebbero emergere elementi utili per le indagini per identificare i rapinatori.

Si tratta già della terza rapina a mano armata che prende di mira un distributore di benzina nella zona dell'hinterland a Nord di Napoli. Altre rapine sono avvenute nei vicini comuni di Qualiano e Giugliano in Campania negli ultimi giorni, anche se non è accertato nessun collegamento tra i tre episodi.

Il 29 gennaio scorso, un colpo era stato messo a segno a Qualiano, poco distante da Sant'Antimo. Attorno alle ore 20,30, 3 persone a volto coperto a bordo di uno scooter hanno fatto irruzione nel distributore di benzina sulla circumvallazione esterna di Napoli e si sarebbero fatte consegnare l’incasso per poi fuggire. Anche in quel caso sono in corso le indagini dei carabinieri, che sono subito intervenuti con il nucleo radiomobile della compagnia di Giugliano per una segnalazione di rapina.

Pochi giorni prima, il 20 gennaio, a Giugliano in Campania, sempre nella zona nord tra Sant'Antimo e Qualiano, viene consumata un'altra rapina a mano armata: 3 persone a volto coperto e armate di fucili e pistole fanno irruzione nel bar che si trova all’interno di un distributore di carburanti sulla via Appia. La rapina avviene attorno alle 21,20. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale Stazione che stanno indagando sull'accaduto.