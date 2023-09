Rapina al supermercato Sole 365 a Salerno, minaccia i cassieri con la pistola e fugge col bottino La rapina al supermercato di via XX Settembre a Salerno. Un uomo armato di pistola ha portato via un incasso di circa 4mila euro. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina a mano armata al supermercato Sole 365 di via XX Settembre a Salerno. Un uomo a volto coperto e armato di pistola entra all'interno dell'esercizio commerciale e minaccia i cassieri. Poi si fa consegnare l'incasso e fugge via. All'esterno lo attende un complice a bordo di un motorino. I due si dileguano facendo perdere le proprie tracce, portando via il bottino di circa 4mila euro. Queste le prime informazioni sulla rapina avvenuta nel grande supermercato di alimentari salernitano. Sulla vicenda sono aperte le indagini della Polizia di Stato della Questura di Salerno, che sono già sulle tracce dei rapinatori.

Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire le immagini dei video delle telecamere di videosorveglianza del supermercato e delle altre telecamere presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. E per cercare di individuare e identificare i due rapinatori. Al momento, secondo le informazioni acquisite, si sarebbe trattato di una rapina ad opera di un soggetto travisato e armato di pistola, che avrebbe portato via un bottino di circa 4mila euro. All'esterno del supermercato ci sarebbe stato un complice a bordo di un motorino.