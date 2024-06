Rapina al supermercato nel Napoletano, in 3 con pistole minacciano i commessi: poi fuggono con 400 euro

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina a mano armata nel supermercato del Napoletano. In tre con i volti coperti dai passamontagna e le pistole in pugno fanno irruzione nello store di via Caravaggio a Sant'Antimo, popoloso comune della provincia di Napoli. Sono le 19,30 circa, si è quasi sull'orario di chiusura. I rapinatori entrano nel supermercato, col volto travisato, e puntano le armi ai commessi. Li minacciano e si fanno consegnare l'incasso. Attimi di panico nello store di Sant'Antimo, con i clienti e il personale terrorizzati dalla scena. Il tutto dura una manciata di minuti, durante i quali l'aria si fa elettrica.

I rapinatori fuggiti con 400 euro

Alla fine, però, il bottino è magro. I malviventi si danno alla fuga dopo aver prelevato la modesta somma di circa 400 euro, che era all’interno di una cassa. Nessun colpo esploso. Solo tanto spavento per le persone che si trovavano all'interno. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della locale tenenza, ai quali era arrivata la segnalazione di una rapina consumata.

Acquisiti i filmati delle telecamere

Le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili della rapina sono tutt'ora in corso. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti all'interno del supermercato. Non si esclude anche la possibilità che possano essere acquisite altre immagini di altri locali limitrofi, per poter ricostruire il tragitto seguito dai rapinatori, sia per arrivare al supermercato, che nella fuga. Immagini dalle quali potrebbero emergere elementi utili all'identificazione dei rapinatori, in modo da poterli assicurare alla giustizia.