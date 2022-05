Rapina al supermercato Ciro Amodio in via Cilea al Vomero: malviventi in fuga con l’incasso Malviventi armati, intorno alle 19 di oggi, hanno fatto irruzione nel supermercato e si sono fatti consegnare l’incasso giornaliero. Indagini dei carabinieri in corso.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura questa sera, intorno alle ore 19, all'interno del supermercato Ciro Amodio che sorge in via Francesco Cilea, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Da quanto si apprende, malviventi armati di pistola hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale e hanno costretto i dipendenti che stavano lavorando in quel momento a consegnargli l'incasso giornaliero. Tanta paura tra i presenti che si trovavano in quel momento nel supermercato, ma per fortuna non si registrano feriti: i malviventi hanno afferrato il bottino e si sono dati alla fuga; tutta l'operazione è durata pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze delle persone presenti al momento della rapina: i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi e assicurarli alla giustizia.

Rapina tifosi del Genoa, arrestato 27enne

Nella giornata di ieri, sempre a Napoli, non molto distante dallo stadio Diego Armando Maradona, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 27 anni. Al termine della partita Napoli-Genoa, gli agenti hanno sorpreso il 27enne mentre assaltava un autobus al cui interno c'erano alcuni tifosi liguri e lo hanno arrestato. I poliziotti lo hanno fermato e hanno appurato che, poco prima, l'uomo aveva aperto la portiera del mezzo e aveva rapinato tre turisti genoani che si trovavano all'interno: oltre all'arresto, per il 27enne è stato avviato anche il procedimento per il Daspo, ovvero l'allontanamento dalle manifestazioni sportive.