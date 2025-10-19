Rapina ad un gioielliere a Nola, l’uomo reagisce: i ladri sparano e scappano col bottino

Immagine di repertorio

Una rapina ad un gioielliere, l'uomo che reagisce, i banditi che sparano. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo tanta paura a Nola, dove è accaduta la vicenda. Sul fatto si è anche espresso il prefetto di Napoli, che fa sapere di aver disposto "l'intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza in tutta l'area interessata" immediatamente dopo l'episodio.

Stando alle prime ricostruzioni, il gioielliere sarebbe stato avvicinato mentre rientrava a casa da due uomini a volto coperto, che avrebbero tentato di strappargli di mano il borsello in cui aveva messo l'incasso e dove teneva le chiavi del negozio. L'uomo però avrebbe reagito: quanto bastasse ai due rapinatori per fare fuoco prima di fuggire con il bottino. Sul posto, la polizia ha trovato e sequestrato un bossolo nel battiscopa dell'androne del palazzo in cui abita il gioielliere.

"In relazione alla rapina perpetrata ai danni di un gioielliere che stava facendo rientro nella propria abitazione, nella serata di ieri a Nola, durante la quale i malviventi hanno anche sparato almeno un colpo di arma da fuoco che ha raggiunto il battiscopa dell'androne del palazzo in cui vive la vittima", fa sapere in una nota Palazzo Salerno, "il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, "ha immediatamente disposto l'intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza in tutta l'area interessata da parte delle forze di polizia. L'argomento", fa sapere la Prefettura, "costituirà oggetto del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica già convocato a Palazzo di Governo per la giornata di domani, lunedì 20 ottobre".