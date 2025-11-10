Rapina a mano armata in una sala slot in Irpinia, banditi in fuga col bottino

Immagine di repertorio

Paura nelle prime di questa mattina ad Atripalda, popoloso comune alle porte di Avellino: due malviventi hanno assaltato, pistola in pugno, una sala slot che si stava apprestando a chiudere. Dopo aver preso denaro in cassa e dalla cassaforte, i due sono scappati. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Avellino. Il fatto è avvenuto alle prime luci del mattino: i due sono scappati col bottino ancora in fase di quantificazione ma comunque di qualche svariata migliaia di euro, fanno sapere i militari dell'Arma che coordinano le indagini.

Tutto è accaduto questa mattina, quando la sala slot si apprestava a chiudere: due ignoti, uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione nel locale che ospita l'attività e hanno minacciato il dipendente presente, facendosi consegnare il denaro presente in cassa e nella cassaforte, gran parte del quale incasso della serata appena trascorsa. Il danno economico complessivo è ancora in corso di quantificazione, fanno sapere i militari dell'Arma, ma consiste in svariate migliaia di euro. Le indagini ora si concentrano attorno alle eventuali immagini di videocamere di sorveglianza, sia interne sia esterne, che potrebbero aver ripreso elementi utili alle indagini, oltre che a sentire il racconto del dipendente della sala slot in quel momento presente. Per lui solo tanta paura ma nessuna conseguenza: l'uomo, minacciato con la pistola, non ha riportato infatti conseguenze se non il già citato forte spavento riscontrato sotto le minacce armate del duo di banditi, tuttora in fuga col bottino. Al vaglio anche eventuali registrazioni di impianti di videosorveglianza sulla pubblica via.