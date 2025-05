video suggerito

Rapina a Fuorigrotta, inseguiti e bloccati dai Falchi: arrestato 15enne Rapina in via D’Alessandro a Fuorigrotta. I falchi della squadra mobile prendono il rapinatore: ha 15 anni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tentano di rapinare uno scooter a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, ma vengono sorpresi dai falchi della Polizia di Stato. Ne nasce un lungo e rocambolesco inseguimento per le strade della città. I due giovani rapinatori in sella, tallonati dagli agenti della Squadra Mobile partenopea. I due rapinatori, però, ad un certo punto perdono il controllo del mezzo. Uno riesce a rialzarsi ed a fuggire a piedi. L'altro, un ragazzino di 15 anni, viene invece bloccato e arrestato. È accaduto ieri mattina, lunedì 19 maggio 2025.

Rapina in via D'Alessandro a Fuorigrotta

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 15enne napoletano per rapina aggravata, ricettazione, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. I Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti in via Alessandro D’Alessandro per la segnalazione di una rapina da parte di due soggetti armati pistola, dopo una segnalazione arrivata dalla Sala Operativa. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno intercettato i due rapinatori, ciascuno a bordo di uno scooter.

I malviventi, dopo aver tentato una spericolata fuga, hanno perso il controllo dei veicoli cadendo rovinosamente a terra. Gli operatori, con non poche difficoltà, hanno raggiunto uno di essi, identificato poi per il 15enne che è stato bloccato e disarmato. Il suo complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il motoveicolo utilizzato per compiere la rapina era provento di furto.Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Leggi anche Rapina alle Poste di via Caravaggio, banditi arrestati grazie alla telecamera di sorveglianza

Il Prefetto ordina più controlli

Sulla vicenda è intervenuto il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ieri ha presieduto due riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato l’Assessore alla Legalità del Comune di Napoli, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, i Comandanti della Polizia locale del Comune di Napoli e della Polizia Metropolitana, con al centro questo episodio e quello accaduto a Ponticelli. Il Prefetto, al riguardo, ha disposto, nelle aree interessate, l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio ad opera delle Forze dell’ordine, già attivamente impegnate nelle aree d’interesse, anche con servizi ad Alto Impatto.