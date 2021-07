Rapina a bordo di uno scooter, ferite due donne a Napoli: una è in gravi condizioni Una violenta rapina a Via Salvator Rosa, nel cuore di Napoli: due donne a bordo di uno scooter prima minacciate con una pistola, poi finite al suolo dopo essere state speronate dal mezzo dei rapinatori, battendo violentemente la testa. I due hanno rubato anche il mezzo delle due donne, lasciandole ferite per terra. Le due vittime al Cardarelli, una è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due donne sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave, durante una rapina avvenuta su via Salvator Rosa a Napoli nelle scorse ore. I rapinatori sono riusciti poi a dileguarsi con il bottino, ma i sono attualmente ricercati dalle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito al momento, le due donne stavano passando su via Salvator Rosa a bordo del proprio scooter, quando i due rapinatori si sono affiancati alle due donne a bordo di una motocicletta, estraendo una pistola e puntandola contro di loro.

Ma qualcosa è andato storto, perché i due mezzi sono entrati in contatto: ad avere la peggio le due donne, di 64 e 34 anni, finite al suolo. I due rapinatori ne hanno così approfittato per rubare sia il mezzo delle due donne sia il borsello di una delle due, per poi far perdere le proprie tracce. Sull'asfalto sono rimaste invece entrambe le vittime della rapina, che hanno battuto anche il capo sull'asfalto. Soccorse dal personale medico del 118 intervenuto subito dopo, la 34enne se l'è cavata con tre giorni di prognosi ed è stata dimessa dopo le cure del caso. Più gravi le condizioni della 64enne, anch'essa come l'altra vittima portata d'urgenza al Pronto Soccorso del Cardarelli: la donna è in gravi condizioni, sebbene non in pericolo di vita, ed è stata giudicata "guaribile con riserva". I medici per ora non hanno sciolto la prognosi. Indagini a tutto campo, intanto, per catturare i due rapinatori: si cercano immagini delle videocamere di sorveglianza in zona che possano aiutare ad identificare i due malviventi che a bordo della motocicletta hanno rapinato le due donne causando anche l'incidente in cui sono rimaste ferite.