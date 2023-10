Rapina 3.000 euro di Gratta e Vinci, trova i carabinieri fuori al bar che lo arrestano: ha 16 anni La rapina è stata compiuta all’alba in un bar tabaccheria a Castellammare di Stabia: in manette è finito un 16enne, mentre è caccia al complice che si trovava con lui.

A cura di Valerio Papadia

Armato, il volto travisato da un casco, ha fatto irruzione insieme a un complice in un bar tabaccheria di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, e lo ha rapinato: all'uscita, ad attenderlo, c'erano però i carabinieri. Così è finito in manette un ragazzo di soli 16 anni, arrestato all'alba di oggi, mercoledì 18 ottobre, mentre il complice è riuscito a fuggire in scooter ed è tuttora ricercato.

Alle prime luci di questa mattina, il 16enne e il complice hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale, che sorge in viale Europa: vestiti di scuro, casco integrale ad occultargli il volto, i due malviventi hanno preteso, anche avvalendosi di una pistola, dai clienti presenti in quel momento soldi, oggetti preziosi, mentre ai dipendenti del bar hanno richiesto "Gratta e Vinci".

All'uscita dal bar, però, il 16enne si trova di fronte i carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare, che lo arrestano: addosso al ragazzo i militari dell'Arma trovano 25 euro appena sottratti a un cliente e soprattutto centinaia di "Gratta e Vinci" per un valore totale di quasi tremila euro. Il complice, come detto, è riuscito a scappare a bordo di uno scooter. Per il 16enne, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte del Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, dove è in attesa di giudizio; continuano le indagini per rintracciare l'altro malvivente.