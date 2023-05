Rapina 20mila euro in un centro scommesse a Pozzuoli armato di coltello: arrestato 18enne La rapina è avvenuta lo scorso 3 gennaio: dopo 4 mesi di indagini, i carabinieri sono riusciti ad identificare l’autore, che è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Ha messo a segno una rapina in un centro scommesse di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, portando via più di 20mila euro dopo aver minacciato i dipendenti con un coltello: per questo, Yuri Carlos Biglietto, 18 anni, è stato arrestato dai carabinieri, che nei suoi confronti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il rapinatore identificato grazie alle telecamere

La rapina è avvenuta lo scorso 3 gennaio ai danni del centro scommesse Goldbet in via Pisciarelli. Il 18enne, con il volto travisato, è entrato nell'esercizio commerciale e, armato di coltello, ha minacciato i dipendenti per farsi consegnare tutti i soldi contenuti nelle casse. Dopo aver arraffato il bottino, oltre 20mila euro, è uscito dal centro scommesse e si è dato alla fuga su uno scooter.

Le indagini sono state effettuate dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che hanno analizzato con attenzione le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti non soltanto all'interno dell'esercizio commerciale, ma anche lungo il percorso seguito dal rapinatore per arrivare e per andare via dal centro scommesse. Le immagini hanno così permesso ai militari dell'Arma di individuare gli abiti utilizzati dal 18enne durante la rapina, nonché il motociclo utilizzato per la fuga, che è poi risultato rubato.