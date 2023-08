Raid notturni al Comune di Bacoli, devastati ingressi dell’Ufficio Tributi e della Municipale

Porte sfondate, vetri ovunque, il bidone della spazzatura dato alle fiamme: è il bilancio dei diversi raid avvenuti negli ultimi giorni negli uffici del Comune di Bacoli, ai danni degli ingressi dell'Ufficio Tributi e del Comando della Polizia Locale. L'ultimo danneggiamento nella notte scorsa, con diversi cittadini che sono scesi in strada per spegnere l'incendio. Le indagini sono affidate ai carabinieri, presso i quali l'Amministrazione ha sporto denuncia; appare verosimile che dietro i vari episodi possa esserci la stessa mano o che comunque ci sia un collegamento.

Sui propri canali social il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, ha voluto ringraziare i cittadini che hanno aiutato a spegnere le fiamme ed ha manifestato vicinanza ai dipendenti comunali e agli amministratori impiegati negli uffici colpiti. Della Ragione ha poi evidenziato che i raid sono arrivati in un periodo molto delicato per Bacoli:

Tutto ciò accade nei giorni in cui stiamo inviando le diffide di chiusura per quelle attività commerciali che non pagavano la Tari, l’acqua ed altri tributi. Un’attività che ci ha permesso di recuperare già oltre 200.000 euro alle casse comunali. Un’azione forte, mai fatta in passato. In un Comune che era stato ridotto al fallimento. Siamo partiti con i pignoramenti. Tutto ciò accade nei giorni in cui ci prepariamo a sanzionare quei grandi evasori che pensano di essere più furbi. Una violenza sconcertante, che abbiamo provveduto a denunciare ai Carabinieri. Sono certo che le forze dell’ordine sapranno far luce su fatti inquietanti, ripetuti in successione. A pochi giorni di distanza.