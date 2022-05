Raid di vandali ai Tribunali, sfregiati con graffiti L’Orientale e Palazzo Diomede Carafa Denunciato un writer 16 enne per aver imbrattato L’Orientale. Vandalizzato con le bombolette spray anche Palazzo Diomede Carafa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Raid di writers ai Tribunali, nel centro storico di Napoli. Vandalizzati con i graffiti l'Università L'Orientale e Palazzo Diomede Carafa in via San Biagio dei Librai, quest'ultimo ristrutturato appena quattro anni fa. All'Orientale è stato denunciato dai carabinieri un ragazzo di 16 anni che stava imbrattando lo storico edificio. Armato di bombolette spray il giovane, che risiede in Basilicata, si era arrampicato questa notte sull'inferriata di una delle finestre dell'edificio e stava decorando una parete, quando è stato sorpreso dai militari dell'Arma che lo hanno invitato scendere. Il ragazzo però, prima ha opposto resistenza e poi ha fornito generalità false. È stato denunciato per imbrattamento di edifici di interesse storico, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità. I carabinieri gli hanno sequestrato 15 bombolette spray.

Sfregiato Palazzo Diomede Carafa a San Biagio dei Librai

Sempre nelle ultime ore si è registrato un altro assalto di writers allo storico palazzo Diomede Carafa di via San Biagio dei Librai, celebre per la presenza della testa di cavallo. I writers hanno imbrattato con le bombolette spray le pareti che erano state restaurate 4 anni fa. “Un danno gravissimo a uno dei palazzi storici più belli di Napoli – commenta Antonio Pariante, del comitato civico Santa Maria di Portosalvo – Un altro ignobile assalto che deturpa la bellezza del sito Unesco più grande è importante d’Europa coperto da un fiume d’inchiostro selvaggio che nessuno riesce a fronteggiare. Sarebbe ora di cominciare ad individuare i colpevoli di questi scempi e a denunciarli per danno al Patrimonio storico. Intanto chiediamo la messa al bando delle bombolette spray. La foto dello sfregio ci è stata segnalata da Antonio Alfano di “No Comment”.