Pizzeria Brandi a Napoli, distrutto il presepe e rubati i pastori antichi Nella notte ignoti hanno distrutto il presepe che era ancora esposto all'esterno della storica pizzeria di via Chiaia.

A cura di Valerio Papadia

Raid notturno alla storica pizzeria Brandi, nel cuore di Napoli: ignoti hanno distrutto il presepe che era ancora esposto, dalle festività natalizie, all'esterno dell'attività commerciale, rubando anche tutti i pastori che lo animavano. Come detto, il raid è avvenuto nella notte all'esterno dello storico locale che sorge all'angolo tra via Sant'Anna di Palazzo e via Chiaia: le foto del presepe devastato sono state anche pubblicate sui social network, generando la reazioni indignata di moltissimi utenti.

Nella pizzeria Brandi è stata inventata la pizza margherita

La pizzeria Brandi è davvero un pezzo di storia di questo piatto così indissolubilmente legato alla tradizione di Napoli. Non soltanto si vanta di essere una delle pizzerie più antiche della città – aperta nella metà del Settecento circa – ma una targa all'esterno del locale di Sant'Anna di Palazzo, affissa nel 1989, celebra i cento anni dall'invenzione della pizza margherita, che sarebbe stata concepita proprio tra quelle mura nel 1889.

Nel giugno di quell'anno, infatti, Raffaele Esposito, pizzaiolo del locale, venne chiamato alla Reggia di Capodimonte per cucinare nientedimeno che per la regina Margherita. Fu in quell'occasione, come vuole la tradizione, che Esposito preparò alla regina la pizza con mozzarella, pomodoro e basilico che è conosciuta oggi, in tutto il mondo, come margherita appunto.