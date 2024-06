video suggerito

Ragazzo picchiato con mazza da baseball, il Questore chiude bar di Pomigliano per 7 giorni Il 17enne incensurato era stato aggredito il 20 aprile scorso da ignoti che avevano anche sparato dei proiettili a salve. La decisione della Questura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Prima l'aggressione ad un ragazzo di 17 anni a colpi di mazza da baseball in testa, poi gli spari all'esterno del bar durante la fuga. Un episodio che il 20 aprile scorso ha scosso tutta la comunità di Pomigliano d'Arco. Adesso, a distanza di quasi due mesi, il Questore di Napoli ha deciso di chiudere quel bar per 7 giorni. Una decisione arrivata su proposta della Stazione Carabinieri di Pomigliano D’Arco, che in queste settimane hanno condotto le indagini. Sospesa, quindi, in via provvisoria l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'aggressione il 20 aprile

I fatti risalgono alla fine dello scorso aprile. È sera, sono circa le 23. Un ragazzo di 17 anni, incensurato, si trova all'esterno di un bar, intento a consumare una bibita, quando viene improvvisamente aggredito da un gruppo di persone. Una di queste lo picchia violentemente alla testa con una mazza da baseball. Il ragazzo, spaventato, cerca di rifugiarsi all'interno del locale, dove, subito dopo, sente l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco, sparati probabilmente dagli aggressori durante la fuga.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto arrivano i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Pomigliano d'Arco che avviano le indagini. Sentono i testimoni. Ritrovano e sequestrano all'esterno del locale 8 bossoli a salve. Il 17enne, soccorso, viene trasportato al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove viene medicato con 4 punti di sutura per una ferita lacero-contusa alla testa.

Nelle settimane successive, durante le indagini, si scopre che nei pressi dello stesso bar, tra febbraio 2023 e marzo 2024, si erano registrate alcune richieste d’intervento per segnalazioni di rissa, spaccio, schiamazzi, musica alta e lite. Da qui, la decisione del Questore di Napoli. Il provvedimento, eseguito stamattina, è finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.