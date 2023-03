Ragazzo giù da dirupo a Ischia, salvataggio in corso Soccorso in corso per giovane caduto da dirupo su scogli nel mare tra Casamicciola ed Ischia. Si sarebbe gettato volontariamente.

A cura di Redazione Napoli

Un giovane caduto da un dirupo è bloccato su alcuni scogli nel tratto di mare tra Casamicciola ed Ischia. Squadre di vigili del fuoco, forze dell'ordine e la Capitaneria di Porto sono impegnate da circa due ore in un'operazione di salvataggio.

Il ragazzo, un quindicenne, si sarebbe gettato volontariamente dal dirupo, pare per una delusione sentimentale. Nonostante gli uomini della Guardia Costiera abbiano localizzato il ragazzo, non riescono ancora a trarlo in salvo a causa della zona impervia e completamente al buio.