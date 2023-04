Ragazzo di 16 anni picchiato dal gruppo al Vulcano Buono, in ospedale con trauma cranico Un 16enne napoletano è stato aggredito da alcuni coetanei al Vulcano Buono di Nola, apparentemente senza motivo; ha riportato un trauma cranico.

A cura di Nico Falco

Un ragazzino di 16 anni, incensurato, è stato aggredito da un gruppo di una decina di coetanei ieri sera nella piazza interna del centro commerciale Vulcano Buono, a Nola, in provincia di Napoli. Ferito alla testa, il giovanissimo è stato trasportato in ambulanza in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico con lesioni al cuoio capelluto; le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno in queste ore ricostruendo l'accaduto.

L'intervento dei militari poco prima delle 23 di ieri, 8 aprile. Il 16enne, hanno appurato i carabinieri, si trovava con un amico nel centro commerciale del Vesuviano quando è stato accerchiato dal gruppo di giovanissimi; sarebbero stati almeno una decina, si sarebbero avvicinati e uno di loro lo avrebbe colpito. Subito dopo l'aggressore e gli altri componenti del gruppo si sarebbero dileguati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il referto dell'ospedale parla di "traumatismo della testa" e "altre ferite del cuoio capelluto senza menzione di complicazioni", dopo le medicazioni del caso il 16enne è stato dimesso.

I motivi dell'aggressione non sono al momento chiari. Aggressore e vittima, stando a quanto accertato fino ad ora, non si conoscerebbero; è quindi verosimile che tutto sia scaturito da una banale discussione tra giovanissimi, forse nata per un pretesto come può essere il classico sguardo di troppo, e che i due siano stati presi di mira dal gruppo. I militari hanno ascoltato diversi testimoni sul posto e acquisito le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza del centro commerciale per risalire all'identità dei componenti del gruppo.