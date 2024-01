Ragazzo accoltellato e picchiato alla Vigilia di Natale a Santa Maria Capua Vetere: cinque arresti Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito cinque misure cautelari in merito alla maxi-rissa scoppiata a Santa Maria Capua Vetere alla Vigilia di Natale. Un ragazzo di 19 anni era già stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagini della rissa a Santa Maria Capua Vetere alla Vigilia di Natale

Si allarga l'inchiesta sulla maxi-rissa scoppiata a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, alla Vigilia di Natale, durante la quale un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato e picchiato selvaggiamente: questa mattina, sabato 13 gennaio, la Polizia di Stato ha eseguito cinque misure cautelari; per l'aggressione al giovane era già stato arrestato, qualche giorno fa, un ragazzo di 19 anni.

La rissa a colpi di tavolini e sedie durante l'aperitivo della Vigilia

Secondo quanto ricostruito durante le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, la maxi-rissa è scoppiata in piazza Adriano, a due passi dall'anfiteatro romano della città, in seguito a un alterco tra due gruppi di giovani e giovanissimi che stavano partecipando all'aperitivo per la Vigilia di Natale, tradizione ormai consolidata da anni in molte città della Campania.

Dalle parole si è passati presto ai fatti: i due gruppi si sono fronteggiati anche a colpi di sedie e tavolini, utilizzati come armi improprie. La rissa è stata ripresa dai presenti e i video pubblicati in rete: proprio grazie alle immagini, i poliziotti sono riusciti a identificare i partecipanti. I video mostrano in particolare il 16enne in terra, colpito ripetutamente da un gruppo di ragazzi con calci, pugni e una sedia; il giovane, trasportato in ospedale a Caserta, è stato sottoposto un delicato intervento chirurgico a causa del fendente e dei colpi subiti.