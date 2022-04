Ragazzino rapinato nella stazione della metro a Napoli, in 2 incastrati dai video su TikTok Due giovani, accusati di avere rapinato un minorenne a Napoli, sono stati bloccati dalla Polfer; identificati anche grazie ai video sui loro profili TikTok.

A cura di Nico Falco

Un 19enne e un altro giovanissimo non ancora maggiorenne sono stati bloccati dalla Polizia Ferroviaria per una rapina avvenuta in una stazione della metropolitana della Linea 2 di Napoli nello scorso gennaio; il primo è destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, il secondo di una ordinanza di collocamento in comunità del Tribunale dei Minori; sono stati identificati grazie alle registrazioni delle videocamere di sorveglianza del treno, riscontro è stato trovato nei video pubblicati su TikTok dai due sospettati.

La rapina risale allo corso gennaio. Nella circostanza un ragazzino di 14 anni era stato aggredito nella stazione Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, e minacciato con un coltello con lama di 15 centimetri; in due glielo avevano puntato prima sulle gambe e poi sulla gola, costringendolo a consegnare il telefono cellulare; anche una volta in possesso del terminale avevano continuato a strattonarlo e lo avevano bloccato con le spalle al muro, obbligandolo, sempre sotto la minaccia del coltello, a dare loro anche il codice Pin per sbloccare lo smartphone.

Le indagini sono state svolte dalla Polizia Ferroviaria, coordinate dalla Procura e dalla Procura per i Minori in collegamento investigativo, e i due presunti responsabili sono stati identificati grazie alle telecamere presenti a bordo del treno della Linea 2: le immagini dei loro volti sono state estrapolate e processate col sistema di riconoscimento facciale SARI. Ulteriore riscontro è arrivato da TikTok: sui profili dei due ragazzi gli agenti hanno trovato dei video in cui li si vedeva mentre indossavano vestiti identici a quelli utilizzati dai rapinatori. Il maggiorenne è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale mentre il complice minorenne è stato collocato in comunità.